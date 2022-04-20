В России младшеклассников довели до слез выпуском «Бесогона» о нацизме и Украине

В Петербурге ученикам 4-го класса на уроке показали выпуск «Бесогона» про нацизм и Украину

В Санкт-Петербурге ученикам четвертого класса школы 321 показали выпуск авторской передачи российского режиссера Никиты Михалкова «Бесогон», имеющей маркировку 18+. О случившемся рассказали родители учеников, их слова приводит «Фонтанка».

По словам отца одного из младшеклассников, показ выпуска передачи под названием «Откуда растут ноги» об истоках «украинского нацизма» состоялся 6 апреля, его организовала преподавательница курса «Основы светской этики». Просмотр передачи Михалкова вызвал у детей истерику и приступы агрессии.

«Кто-то рыдал от ужаса, кто-то плакал из-за гибели ни в чем не повинных людей», — сообщил отец школьника. Под впечатлением от фильма дети грозили своим украинским сверстникам насилием — показанную в фильме девочку один из учеников захотел «разобрать на органы».

После урока учительница записала родителям аудиосообщение, в котором заявила, что основных сцен насилия дети не увидели и их реакция была вызвана фрагментами документального фильма самих «националистов». Также она выразила уверенность в правильности своего педагогического подхода.

«Считаю, что ребенок не может быть вне политики, потому что все равно слышит это все вокруг себя и делает неправильные выводы», — сказала родителям преподаватель.

В городском комитете по образованию пообещали проверить действия учителя.

В описании к ролику «Откуда растут ноги» говорится, что видео «предлагает поговорить о том, почему мировое толерантное сообщество закрывает глаза на открыто пропагандируемый в СМИ нацизм», а также о том, «кто и каким образом воспитывает молодежь на Украине». Автор передачи «Бесогон» советский и российский режиссер Никита Михалков известен своей антизападной и ультраконсервативной позицией. При этом критикующий «украинских националистов» Михалков сам заявлял о своей приверженности идеям национализма.

Президент России Владимир Путин называл «хорьковыми целями» намерения людей, вовлекающих детей в политику. Такое поведение депутаты окрестили «политической педофилией».