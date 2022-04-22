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Европейская авиакомпания захотела возобновить рейсы в Россию

Авиакомпания Aegean Airlines открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Салоники и Афины

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Авиакомпания Aegean Airlines открыла продажу билетов на прямые рейсы из Греции в Россию. Согласно системе бронирования перевозчика, полетную программу планируется начать 3 июня.

Так, стоимость билетов из Москвы в Афины и обратно в начале июня стартует от 26 тысяч рублей, в Салоники — от 24 тысяч. Рейсы будут выполняться четыре и два раза в неделю соответственно.

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При этом портал TourDom со ссылкой на греческих туроператоров отмечает, что прямое авиасообщение между Россией и Европой вряд ли будет возобновлено к началу лета. По словам экспертов, Aegean Airlines захотела оставить за собой слоты на рейсы в Россию, чтобы в случае восстановления полетов не согласовывать заново полетную программу с властями.

Ранее, 28 февраля, власти России ограничили полеты для авиакомпаний 36 стран в качестве ответных мер на запрет европейских государств на выполнение полетов российских самолетов. В Росавиации заявили, что решение о закрытии неба принято «в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры».

С 28 февраля Европейский союз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Соответствующее решение приняли главы МИД ЕС 27 февраля.

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Мария Гейн
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