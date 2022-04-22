Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Под Харьковом нашли брошенный ВСУ крупнейший арсенал в Европе

Журналист Коц показал брошенный Украиной под Харьковом крупнейший арсенал в Европе

Фото: Telegram-канал «Комсомольская правда: KP.RU»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили под Харьковом крупнейший арсенал в Европе. Об этом сообщил журналист KP.RU Александр Коц, говорится в Telegram-канале издания.

«Главная достопримечательность Балаклеи – это старейший и чуть ли не крупнейший арсенал в Европе. С 2014 года именно отсюда боеприпасы всех возможных калибров отправлялись в Донбасс и бомбили мирные города», — говорится в сообщении.

На опубликованных снимках запечатлены минометные мины, снаряды к гаубицам, танковые боеприпасы. Журналист также сообщил, что совместно с инженерами нашли и вскрыли отдельный склад, забитый реактивными снарядами к РСЗО «Ураган», ящиками с тротилом и ракетами к установкам ПВО.

«В одном из ангаров натыкаюсь на тару с надписями по-английски. Внутри – американские 60-мм мины. Этот калибр не подпадал под ограничения Минских соглашений, и ВСУ щедро посыпали ими позиции непокорных республик», — рассказал он.

Ранее Минобороны сообщило, что на Украине уничтожены два склада, на которых хранились головные части к тактическим ракетам «Точка-У». Склады располагались в районах Червоная поляна и Балаклея. Удары были нанесены оперативно-тактической и армейской авиацией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин гарантировал жизнь всем сдавшимся на «Азовстали»
Рудковская рассказала о хроническом заболевании Билана
Врач перечислила отличия тромба от синяка
Экс-супруга Моргенштерна прокомментировала алкогольную зависимость рэпера
Осужденный экс-лидер Меджлиса крымских татар попал под амнистию
Оценены последствия отказа российской авиации от GPS
Россияне снова испугались глобального потепления
Власти Италии выступили против участия российских теннисистов в турнире в Риме
Под Харьковом нашли брошенный ВСУ крупнейший арсенал в Европе
ЦБ выявил манипуляции на бирже через Telegram
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.