Журналист Коц показал брошенный Украиной под Харьковом крупнейший арсенал в Европе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили под Харьковом крупнейший арсенал в Европе. Об этом сообщил журналист KP.RU Александр Коц, говорится в Telegram-канале издания.

«Главная достопримечательность Балаклеи – это старейший и чуть ли не крупнейший арсенал в Европе. С 2014 года именно отсюда боеприпасы всех возможных калибров отправлялись в Донбасс и бомбили мирные города», — говорится в сообщении.

На опубликованных снимках запечатлены минометные мины, снаряды к гаубицам, танковые боеприпасы. Журналист также сообщил, что совместно с инженерами нашли и вскрыли отдельный склад, забитый реактивными снарядами к РСЗО «Ураган», ящиками с тротилом и ракетами к установкам ПВО.

«В одном из ангаров натыкаюсь на тару с надписями по-английски. Внутри – американские 60-мм мины. Этот калибр не подпадал под ограничения Минских соглашений, и ВСУ щедро посыпали ими позиции непокорных республик», — рассказал он.

Ранее Минобороны сообщило, что на Украине уничтожены два склада, на которых хранились головные части к тактическим ракетам «Точка-У». Склады располагались в районах Червоная поляна и Балаклея. Удары были нанесены оперативно-тактической и армейской авиацией.