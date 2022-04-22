Минобороны назвало условие начала гуманитарной паузы на «Азовстали»
Началом гуманитарной паузы на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе будет поднятие белых флагов украинскими военными. Такое условие назвал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, его слова передает ТАСС.
«Фактическим началом гуманитарной паузы является поднятие украинскими вооруженными формированиями белых флагов по всему периметру или на отдельных направлениях "Азовстали"», — объяснил он.
Мизинцев отметил, что если российские войска обнаружат белый флаг на любом направлении «Азовстали», то в этом случае немедленно прекращается огонь. Также военнослужащие обеспечат безопасный выход к местам сбора гуманитарных колонн.
21 апреля президент России Владимир Путин в разговоре с главой Минобороны России Сергеем Шойгу приказал отменить штурм «Азовстали». Он назвал штурм промзоны нецелесообразным, а также подчеркнул, что его отмена объясняется соображениями сохранения жизни российских военных.