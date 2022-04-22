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Минобороны назвало условие начала гуманитарной паузы на «Азовстали»

Минобороны РФ: началом гуманитарной паузы на «Азовстали» будет поднятие белых флагов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Началом гуманитарной паузы на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе будет поднятие белых флагов украинскими военными. Такое условие назвал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, его слова передает ТАСС.

«Фактическим началом гуманитарной паузы является поднятие украинскими вооруженными формированиями белых флагов по всему периметру или на отдельных направлениях "Азовстали"», — объяснил он.

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Мизинцев отметил, что если российские войска обнаружат белый флаг на любом направлении «Азовстали», то в этом случае немедленно прекращается огонь. Также военнослужащие обеспечат безопасный выход к местам сбора гуманитарных колонн.

21 апреля президент России Владимир Путин в разговоре с главой Минобороны России Сергеем Шойгу приказал отменить штурм «Азовстали». Он назвал штурм промзоны нецелесообразным, а также подчеркнул, что его отмена объясняется соображениями сохранения жизни российских военных.

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Никита Абрамов
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