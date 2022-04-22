Вору в законе Бабану дали условный срок за незаконное хранение пистолета

В Химках суд приговорил вора в законе Бабана к трем годам условно за незаконный Glock

Химкинский городской суд вынес приговор 51-летнему бывшему тюменскому вору в законе Александру Бабанову, известному в криминальной среде как Бабан. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, судья рассмотрела уголовное дело о незаконном хранении огнестрельного оружия марки Glock в рекордно короткие сроки — за два заседания. В итоге подсудимому было назначено наказание в виде трех лет условно. После оглашения приговора Бабана освободили в зале суда.

Для авторитета это уже шестая судимость. Он был задержан в Химках 9 февраля.

Бабана «короновали» в 2013 году.

О задержании Бабанова в Химках сообщалось в феврале. При себе у авторитета был боевой пистолет Glock.