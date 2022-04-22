Военный микробиолог напомнил о разработке Польшей биооружия

Военный микробиолог Супотницкий напомнил о разработке Польшей биооружия в 1920-х годах

Военный микробиолог, главный специалист 27-го научного центра министерства обороны России, полковник в отставке Михаил Супотницкий заявил, что Польша создавала бактериологическое оружие еще в 1920-х годах. Об этом он сообщил в разговоре с РИА Новости.

Эксперт напомнил, что именно по предложению Польши в Женевский протокол 1925 года был добавлен запрет бактериологического оружия. Это было сделано потому, что Варшава «сама его разрабатывала и тем самым хотела создать условия монопольного владения им», пояснил Супотницкий.

По словам микробиолога, польские эксперты настолько продвинулись в разработках, что в Варшаву приезжали японские военные, чтобы перенимать опыт заражения людей. Кроме того, Супотницкий подчеркнул, что о совместной работе ученых были публикации в Польше. Эксперт также напомнил о Хабаровском процессе 1949 года по делу японских военнослужащих, участвовавших в разработке и испытании бактериологического оружия. Он добавил, что следом за данным процессом должен был состояться Варшавский, однако смерть советского лидера Иосифа Сталина помешала этому.

При этом Супотницкий указал на необходимость раскрытия соответствующих архивных данных по этому вопросу. Особенно это актуально на фоне сообщений о биологических лабораториях на Украине, заключил он.

Ранее Минобороны России показало карту, на которую были нанесены 30 биолабораторий в 14 населенных пунктах Украины. Минобороны предполагает, что они «были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность».