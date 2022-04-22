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Популярная в 1960-х годах челка вновь вернулась в моду

Glamour: челка длиной до ресниц как у актрисы Джейн Биркин вновь вернулась в моду
Джейн Биркин

Джейн Биркин. Фото: Steve Wood / Evening Standard / Getty Images

Журналисты Glamour заявили, что популярная в 1960-х годах стрижка вновь вернулась в моду. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о челке, которую предпочитала англо-французская актриса и певица Джейн Биркин. Отмечается, что отличительной чертой такой челки является объемная текстура и нестандартная длина до ресниц. Чтобы добиться необходимого эффекта непринужденности, Биркин «взъерошивала» волосы в течение дня, пишут редакторы.

Эксперты относят упомянутый вариант челки к классическим образам, которые не теряют своей актуальности с течением времени. По информации издания, сегодня интерес к тренду возрос благодаря его популярности у блогеров в социальных сетях.

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6 января 2021

Известно, что Джейн Биркин считалась одной из главных законодательниц моды в 1960-1970-х годах и послужила источником вдохновения при создании культовой сумки Hermes Birkin.

Ранее в апреле модные редакторы портала Bustle совместно со звездными стилистами перечислили лучшие прически на лето 2022 года. Так, особенно актуальными станут различные варианты кос и стрижки в стиле 1990-х. В список также вошла прическа бикси — гибрид стрижек пикси короткой или средней длины и боба.

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Дарья Шляпужникова
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