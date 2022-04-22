Перечислены лучшие варианты окрашивания волос на лето 2022 года

Редакторы Allure назвали «клубничный блонд» самым актуальным окрашиванием на лето

Модные редакторы Allure и профессиональные стилисты перечислили лучшие окрашивания волос на лето 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Так, по версии специалистов, в теплом сезоне будут особенно актуальны пряди ярких цветов, а также «солнечный блонд», «жгучий красный», «овсяно-молочный блонд» и окрашивание «дорогая брюнетка» (техника, при которой мастер подбирает натуральные оттенки с целью придать объем природному цвету волос).

В то же время эксперты отдельно выделили окрашивание «клубничный блонд». По словам колориста из Нью-Йорка Рэйчел Бодт, этот цвет будет особенно популярен следующим летом. «Мягкие медные тона, смешанные с золотыми оттенками, придают волосам естественность», — отметила она и предупредила, что после такого окрашивания волосам потребуется особый уход. «Чтобы продлить стойкость цвета и сохранить здоровый внешний вид волос, используйте специальные косметические средства, в том числе и термозащитные спреи», — порекомендовала Бодт.

Помимо этого, в список лучших окрашиваний вошел «пляжный блонд». В качестве примера журналисты привели цвет волос Дженнифер Лопез, которая, по их мнению, запустила данный тренд. Кроме того, по словам специалистов, в моду войдет колор-блокинг — техника, при которой участок головы окрашивается в контрастный оттенок и выделялся на фоне остального полотна волос.

Ранее в апреле стилист и международный креативный директор по колористике в компании Evo Hair Том Смит заявил, что начинать подготовку к окрашиванию волос необходимо за две недели до посещения салона красоты. По мнению эксперта, в первую очередь следует отказаться от тонирующих средств, таких как фиолетовый шампунь и оттеночный бальзам, чтобы мастер смог получить четкое представление о состоянии волос во время работы. Это также поможет улучшить результат окрашивания и сохранить его на долгое время.