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Под улицами Таллина обнаружили 700-летний корабль

Daily Mail: в Таллине под жилым кварталом найден средневековый торговый корабль

Фото: Shutterstock

Под жилым кварталом в Таллине на глубине 1,5 метра обнаружили средневековый торговый корабль, возраст которого насчитывает около 700 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Предполагается, что судно, найденное под улицами эстонской столицы, потерпело крушение в 1298 году в устье реки Харьяпя — водного пути, который больше не существует. Находка достигает 24 метров в длину и девяти в ширину. Сохранность досок от днища до 3 метров в высоту эксперты оценили как хорошую.

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Судно было построено из массивных дубовых бревен и досок, а перекрытия дополнительно укреплены шерстью и смолой. На корабле также обнаружены материалы для упаковки вещей, некоторые орудия труда и фрагменты средневековой обуви.

В марте 2022 года в парижском соборе Нотр-Дам обнаружили древние захоронения, которые, по оценке экспертов, относятся к XIV веку.

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Елена Апазиди
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