Названы самые дорогие и самые дешевые страны для весеннего отдыха россиян

АТОР: дешевле всего россияне могут отдохнуть весной на Шри-Ланке и в ОАЭ

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) перечислили самые дорогие и самые дешевые страны, помимо Турции и Египта, для весеннего отдыха отечественных туристов. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, бюджетнее всего россияне могут отдохнуть на Шри-Ланке и в ОАЭ — недельное путешествие на одного человека обойдется в 50 и 55 тысяч рублей соответственно. Цена отдыха в Паттайе в Таиланде начинается от 64 тысяч рублей, от 72 тысяч — на Пхукете и от 93 тысяч — на Самуи. До 100 тысяч рублей также можно приобрести экскурсионные туры в Бахрейн и на Занзибар.

Менее выгодно обойдутся недельные путевки в Малайзию (107 тысяч рублей), Непал (108 тысяч рублей), Индию (110 тысяч рублей) и Иран (116 тысяч рублей). Самыми дорогими странами для летнего отдыха названы Индонезия, ЮАР, Монголия и Оман, куда за семидневную поездку туристам придется отдать минимум 120, 153, 202 и 221 тысячу рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что одна из крупнейших российских авиакомпаний, Red Wings, с 27 апреля начнет совершать полеты в ОАЭ на отечественных самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Поскольку на рейсы заявлены ближнемагистральные лайнеры, на маршруте предусмотрена техническая остановка в Махачкале для дозаправки.