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Чехия захотела заменить Россию в СПЧ ООН

МИД Чехии заявил, что страна хочет заменить Россию в составе Совета ООН по правам человека

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Чехия хочет заменить Россию в составе Совета ООН по правам человека (СПЧ). Страна уже подала соответствующую заявку, сообщил МИД республики в Twitter.

«Чехия хочет заменить Россию в СПЧ (...). Приоритетом чешского правительства является поддержка прав человека», — отметили в ведомстве.

7 апреля Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. За резолюцию проголосовали 93 государства, против — 24, воздержались — 58. В ООН пояснили, что Россия сохранит место в СПЧ, но не будет иметь права голоса и выступления. Глава евродипломатии Жозеп Боррель позднее заявил, что ЕС считает это необходимостью.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что исключение России из СПЧ ООН не повышает добавленной стоимости этому органу. «Наоборот, он теряет в этой ситуации», — отметил он.

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Марина Совина
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