Секретарь СНБО усомнился в эффективности гарантий безопасности

Данилов усомнился в эффективности гарантий безопасности, которые может получить Киев

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов усомнился в эффективности гарантий безопасности, которые может получить Киев. Об этом сообщает ТАСС.

«И даже сегодня, если кто-то будет брать на себя обязательства, то пройдет определенное время — год, два, пять — поменяются обстоятельства, и они будут трактовать эти обязательства совсем по-другому», — сказал Данилов.

Он назвал гарантиями безопасности Украины армию и ее оружие. При этом секретарь СНБО считает, что вернуть стране ядерный статус практически невозможно.

Данилов также призвал украинцев «избавиться от русификации во всех сферах жизни», иначе через годы может случиться новый вооруженный конфликт.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что «Украина стремится заручиться гарантиями безопасности, наподобие пятой статьи Устава НАТО».