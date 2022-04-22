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МВФ оценил вероятность дефолта в России

МВФ указал на минимальные риски для экономики России в случае возможного дефолта

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Суверенный долг России не является большим в глобальном масштабе, но ограниченный доступ к мировому рынку может значительно повлиять на экономику страны. Так вероятность дефолта оценил глава Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер, сообщает «Прайм».

Представитель МВФ отметил, что размер суверенного долга может иметь смягчающий эффект с точки зрения стабильности. «Российскому правительству будет сложно получить доступ к рынкам (других стран), на это потребуется время», — прокомментировал Каммер.

Ранее в апреле глава Центробанка Эльвира Набиуллина исключила вероятность дефолта в России, так как в стране имеются все необходимые финансовые ресурсы. По данным российского Минфина, на 1 февраля внешний госдолг составлял 59,5 миллиарда долларов.

При этом Набиуллина признала, что пока западные санкции сказались только на финансовом рынке, а во втором-третьем кварталах начнут влиять и на реальные сектора экономики. По мнению главы ЦБ, проблемы будут связаны в основном с ограничениями на импорт и логистикой внешней торговли. Ситуацию в экономике Набиуллина назвала «периодом структурной трансформации».

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Платон Щукин
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