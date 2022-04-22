Россия предоставила Белоруссии отсрочку по уплате долга

Россия предоставила Белоруссии отсрочку по выплате более одного миллиарда долларов

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов в беседе с телеканалом «Беларусь 1» сообщил, что Москва предоставила Минску отсрочку по выплате более одного миллиарда долларов в рамках его обязательств по выданным кредитам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается Российской Федерации, то, по сути, на год нам предоставлена отсрочка по платежам даже не на календарный год, а больше», — сказал глава ведомства. Селиверстов назвал это дружественным ходом.

Ранее Министерство финансов России объяснило увеличение объема кредитов другим странам выполнением страной дорогостоящих этапов зарубежных проектов и снижением курса рубля. В марте из федерального бюджета были выделены средства на поставки российских товаров, работ и услуг в рамках экспортных госкредитов, а также на реализацию межправительственных соглашений, которые были заключены в предыдущие годы.