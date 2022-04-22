Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россия предоставила Белоруссии отсрочку по уплате долга

Россия предоставила Белоруссии отсрочку по выплате более одного миллиарда долларов

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов в беседе с телеканалом «Беларусь 1» сообщил, что Москва предоставила Минску отсрочку по выплате более одного миллиарда долларов в рамках его обязательств по выданным кредитам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается Российской Федерации, то, по сути, на год нам предоставлена отсрочка по платежам даже не на календарный год, а больше», — сказал глава ведомства. Селиверстов назвал это дружественным ходом.

Ранее Министерство финансов России объяснило увеличение объема кредитов другим странам выполнением страной дорогостоящих этапов зарубежных проектов и снижением курса рубля. В марте из федерального бюджета были выделены средства на поставки российских товаров, работ и услуг в рамках экспортных госкредитов, а также на реализацию межправительственных соглашений, которые были заключены в предыдущие годы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило об одном погибшем на крейсере «Москва»
Пентагон спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине
Канада передала Украине тяжелую артиллерию
Москвичам сократили срок оформления ипотеки
Стало известно о боязни Японии выходить из российских энергопроектов
США начали поставлять Украине РСЗО
Чехия захотела заменить Россию в СПЧ ООН
Бельгия продолжит поставлять оружие на Украину
Netflix отказался от фильма с Уиллом Смитом в главной роли
Бывший вратарь «Спартака» призвал отстранить россиян от матчей НХЛ в Праге
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.