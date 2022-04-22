Стало известно местонахождение обвиняемой в коррупции судьи Кондрат

Арестованная за коррупцию судья Арбитражного суда Москвы Кондрат находится в доме отдыха

Судья Арбитражного суда Москвы Елена Кондрат, арестованная по делу о передаче взятки в 50 тысяч долларов, находится в доме отдыха «Шиблово Горки» в Дмитровском районе Подмосковья. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По словам адвоката, женщина сейчас на больничном, у нее диагностированы гипертония и бронхиальная астма. Как пишет ТАСС, Кондрат не явилась в Верховный суд России на рассмотрение жалобы по решению о ее аресте.

Ранее судью отправили в СИЗО до 22 мая по делу о коррупции. По версии следствия, Кондрат просила коллегу Елену Махалкину за вознаграждение привлечь к ответственности определенных лиц и освободить от преследования других. Махалкина сделала вид, что согласилась, в то время как сама обратилась в ФСБ и приняла участие в оперативном эксперименте. Деньги от подозреваемой женщина получала уже под контролем правоохранителей. Она также передала следователям записи с личного диктофона и записки, где было сказано, кого нужно привлечь к субсидиарной ответственности, а кого нет. При этом адвокат обвиняемой во время заседания заявил, что средства передавались на покупку квартиры.

Фигурантке, которая работала в суде с 2008 года, грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что сына Кондрат в Москве будут судить по делу об организации четырех убийств. В частности, ему вменяют организацию заказного убийства водителя.