Курс евро опустился до 78 рублей

Курс евро на Мосбирже упал до 78 рублей

В ходе торгов на Мосбирже курс евро опустился до 78,2 рубля, свидетельствуют данные площадки. Ранее европейская валюта падала ниже 80 рублей лишь 8 апреля на фоне снижения ключевой ставки Центробанка России с 20 до 17 процентов.

По состоянию на 11:59 по московскому времени евро потерял два рубля по сравнению с предыдущим закрытием торгов, а доллар упал на 1,2 рубля, до 73,6 рубля. Индекс Мосбиржи снизился на 0,6 процента, до 2257 пункта, а валютный индекс РТС вырос на один процент, до 971 пункта.

Цены на нефть снижаются, но остаются выше 100 долларов за баррель. Brent торгуется на уровне 106,4 доллара, а WTI — 101,7 доллара. Ранее 22 апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз пока не намерен запрещать импорт российской нефти, так как ряд стран пригрозили наложить вето на это решение.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в России, вероятно, вряд ли можно будет вскоре свободно покупать наличную валюту. 18 апреля банки, которые с марта не могли продавать наличную валюту гражданам, вновь получили возможность совершать такие операции, однако приобрести ее в этот день оказалось сложно, особенно по биржевому курсу.