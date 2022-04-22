Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Курс евро опустился до 78 рублей

Курс евро на Мосбирже упал до 78 рублей

Фото: Shutterstock

В ходе торгов на Мосбирже курс евро опустился до 78,2 рубля, свидетельствуют данные площадки. Ранее европейская валюта падала ниже 80 рублей лишь 8 апреля на фоне снижения ключевой ставки Центробанка России с 20 до 17 процентов.

По состоянию на 11:59 по московскому времени евро потерял два рубля по сравнению с предыдущим закрытием торгов, а доллар упал на 1,2 рубля, до 73,6 рубля. Индекс Мосбиржи снизился на 0,6 процента, до 2257 пункта, а валютный индекс РТС вырос на один процент, до 971 пункта.

Курс доллара от TradingView

Цены на нефть снижаются, но остаются выше 100 долларов за баррель. Brent торгуется на уровне 106,4 доллара, а WTI — 101,7 доллара. Ранее 22 апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз пока не намерен запрещать импорт российской нефти, так как ряд стран пригрозили наложить вето на это решение.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в России, вероятно, вряд ли можно будет вскоре свободно покупать наличную валюту. 18 апреля банки, которые с марта не могли продавать наличную валюту гражданам, вновь получили возможность совершать такие операции, однако приобрести ее в этот день оказалось сложно, особенно по биржевому курсу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
В Минобороны назвали задачи второй фазы спецоперации на Украине
Папа Римский отменил встречу с патриархом Кириллом
Очевидцы пожара в оборонном НИИ в Твери рассказали о спасении из горящего здания
Съемки фильма с Биллом Мюрреем остановили из-за жалоб на актера
Шольц заявил о готовности ФРГ стать гарантом безопасности для Украины
Секретарь СНБО усомнился в эффективности гарантий безопасности
Психолог назвала способ победить страхи и стресс вместе с ребенком
Маск раскрыл источники средств на покупку Twitter
Против журналиста Ильи Красильщика возбудили уголовное дело
Названы округа Москвы с обогнавшими «вторичку» по стоимости новостройками
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.