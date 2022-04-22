Мужчина спас трехлетнюю девочку от агрессивной обезьяны и попал на видео

Newsflare: мужчина из города Чунцин спас трехлетнюю соседку от дикой обезьяны

В Китае дикая обезьяна попыталась утащить трехлетнюю девочку, потерпела неудачу и попала на видео. Об этом сообщает Newsflare

Инцидент произошел 19 апреля на окраине города центрального подчинения Чунцин в Юго-западном регионе страны. К ребенку, который играл с самокатом около своего дома, со спины подкралась обезьяна. Животное схватило девочку за одежду и потащило через переулок. Нападение заметил местный житель. Мужчина бросился на помощь и спас трехлетнюю соседку от агрессивного примата. Пострадавшая получила несколько царапин на лице и психологический шок, но в остальном не пострадала.

Как сообщает издание, примерно в 50 метрах от места нападения начинается склон горы, и обезьяна, скорее всего, пришла именно оттуда. Представители властей попытались поймать агрессивное животное, но не смогли его обнаружить. «Мы думаем, что в горах поблизости поселилась группа диких обезьян, но пока не понятно, сколько их», — заявил один из чиновников.

Полиция и представители местного лесничества продолжают поиски обезьяны и заявили, что уже усилили патрулирование в районе нападения.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш дикие обезьяны убили ребенка. Приматы напали на группу детей, игравших около реки.