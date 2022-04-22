Названы округа Москвы с обогнавшими «вторичку» по стоимости новостройками

Est-a-Tet: в Южном АО Москвы жилье в новостройках оказалось на треть дороже готового

По итогам первых трех месяцев 2022 года в Южном административном округе (ЮАО) Москвы квартиры в строящихся домах оказались на треть дороже готового жилья. Локации столицы, где новостройки обогнали по стоимости «вторичку», назвали аналитики компании Est-a-Tet в своем исследовании, пишет РБК.

Средняя цена «квадрата» на первичном рынке жилья ЮАО составила 398 тысяч рублей — на 33 процента больше, чем на вторичном. На втором месте по разнице в стоимости между новостройками и готовыми квартирами оказался Центральный АО — там один квадратный метр на первичном рынке стоит на 27 процентов дороже, чем на вторичном (1,2 миллиона рублей против 949,7 тысячи рублей). Третью строчку занял Северо-Восточный АО с разницей в 21,1 процента (364 тысячи рублей против 300,6 тысячи рублей).

В первую пятерку также вошли Юго-Восточный АО, где новостройки дороже «вторички» на 8,3 процента (291 тысяча рублей за «квадрат» против 268,7 тысячи рублей), и Восточный АО — там цены на квартиры в строящихся домах на 7,6 процента выше, чем в готовых (301 тысяча рублей против 279,8 тысячи рублей).

Районом, где, напротив, «вторичка» сильнее всего обгоняет по цене жилье в новостройках, стал Западный АО — там один квадратный метр в готовых квартирах стоит на 7,8 процента дороже, чем в строящихся (493,7 тысячи рублей против 455 тысячи рублей).

Аналитики объясняют разницу в цене преимущественно в пользу новостроек различиями в составе и качестве жилого фонда округов. «В последние годы в Южном и Северо-Восточном АО стартовали продажи большого количества современных ЖК с интересными концепциями, востребованными планировками, из новых технологичных материалов. На вторичном рынке предложение в этих округах существенно отличаются по качеству и, соответственно, по цене от нового жилья. В ЦАО уровень новостроек — самый высокий не только в Москве, но и в стране в целом, в элитных проектах здесь цена 1 кв. м также максимальная», — пояснил директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев.

Ранее аналитики ЦИАН назвали районы Москвы с максимально подорожавшим за 10 лет жильем. Таковыми стали Внуковское в НАО, поселение Киевское в ТАО и поселение Марушкинское в НАО. Специалисты связывают увеличение стоимости квартир в некоторых районах с развитием дорожно-транспортной сети.