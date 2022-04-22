Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Пресс-секретарь Госдепа обрадовался включению в российский санкционный список

Представитель Госдепа Прайс назвал «большой честью» попадание в санкционный список России
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Nicholas Kamm / Pool / Reuters

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс обрадовался включению в российский санкционный список. Его слова приводит ABC News.

Прайс назвал «большой честью» попадание под санкции вместе с другими американскими политиками и журналистами. «Должен сказать, что это ничто иное, как награда — заслужить гнев правительства [России]», — отметил он.

На включение в российский «стоп-лист» также отреагировал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, отмечает газета Stars and Stripes. По его словам, он был ошеломлен, когда узнал об этом. «Мне никто не звонил из Кремля, чтобы сообщить, что против меня ввели санкции, и объяснить почему», — пояснил он. В то же время представитель американского оборонного ведомства заявил, что оказался в «хорошей компании»

Ранее Министерстве иностранных дел (МИД) России внес в санкционный список вице-президента США Камалу Харрис, главу компании Meta (запрещенная в России экстремистская организация) Марка Цукерберга и еще 27 граждан США. «В "стоп-лист" вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супруг ряда высокопоставленных чиновников», — уточнили в ведомстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
США заподозрили Китай в оказании поддержки российской армии
Пресс-секретарь Госдепа обрадовался включению в российский санкционный список
Россияне признались в готовности экономить на отдыхе и ряде покупок
В Минобороны Украины спрогнозировали сроки окончания конфликта
В российских вузах скорректируют количество бюджетных мест
Послу России не дали выступить на заседании ОАГ
Женщина разбогатела на фото морщин на своих ногах
Росавиация посоветовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без GPS
Блогерша заказала платье по интернету и получила костюм кошачьего размера
Байден расстроился из-за неспособности США и дальше снабжать мир прогрессом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.