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Россия ввела санкции против вице-президента США

МИД России внес в санкционный список Харрис, Цукерберга и еще 27 граждан США
Камала Харрис

Камала Харрис . Фото: Etienne Laurent / CNP / Globallookpress.com

В связи с введением новых антироссийских санкций Москва внесла в стоп-лист еще 29 граждан США, в том числе вице-президента Камалу Харрис и главу Meta (запрещенная в РФ экстремистская организация) Марка Цукерберга. О расширении санкционного списка сообщило Министерство иностранных дел России на своем сайте.

В МИД России указали, что лицам, внесенным в санкционный список, запрещается въезд в страну на бессрочной основе. Помимо Харрис и Цукерберга официальная Москва закрыла въезд для представителя Министерства обороны США Джона Кирби, супруга вице-президента Дугласа Эмхофа и председателя одного из крупнейших американских банков Bank of America Брайана Мойнихана.

В список также попал ряд журналистов, которые, по версии российского ведомства, формируют «русофобскую повестку дня». Среди них: ведущий телеканала ABC Джордж Стефанопулос и старший международный аналитик CNN Бианна Голодрыга.

20 апреля Минфин США включил в новый пакет антироссийских санкций 29 физических и 40 юридических лиц. В ведомстве завили, что черный список по России был расширен за попытки обхода санкций. 21 апреля президент США Джо Байден запретил связанным с Россией суднам входить в американские порты в рамках мер по оказанию давления на Москву.

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Варвара Кошечкина
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