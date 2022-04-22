Певец Том Греннан госпитализирован после нападения с ограблением

Певец Том Греннан госпитализирован с переломом челюсти после нападения с ограблением

26-летний британский инди-соул музыкант Том Греннан госпитализирован после нападения с ограблением в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание The Sun.

Инцидент произошел после того, как артист дал концерт в одном из заведений города. «Рано утром после шоу Тома в Нью-Йорке он стал жертвой нападения и ограбления возле бара на Манхэттене», — сообщили представители артиста.

Сейчас Греннан находится в больнице, где врачи оценивают его состояние. По словам менеджера певца, у Тома разрыв уха, барабанной перепонки, а также перелом челюсти. Детали нападения на музыканта уточняются.

По информации издания, сейчас певец находится в хорошем настроении, однако его запланированный ранее гастрольный тур по США может быть перенесен, если у врачей будут сомнения насчет способности Греннана выходить на сцену и исполнять композиции после полученных травм.

Представителя артиста уже сообщили о переносе его концерта в Вашингтоне на неопределенный срок.

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