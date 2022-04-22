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Придуманные в соцсетях прически стали новым трендом 2022 года

Bustle: редактор Синай назвала объемные пучки и разноцветные челки трендом 2022 года

Фото: Robert Gladden / Globallookpress.com

Модный редактор Даниэль Синай назвала объемные пучки и разноцветные челки новым трендом 2022 года. Соответствующий материал приводит Bustle.

Эксперт отметила, что ставшие на данный момент модными прически придумали представительницы субкультуры E-girl («электронная девушка», — прим. «Ленты.ру»), зародившейся в конце 2010-х годов в соцсетях. Он сочетает в себе готическую эстетику, японскую уличную моду, а также одежду и аксессуары, популярные в среде поклонников южнокорейского музыкального жанра K-pop.

Так, Синай выделила 10 трендовых причесок в указанном стиле. Среди них оказались косички из 1990-х годов, окрашивание омбре с контрастным переходом в яркие пряди, объемные пучки и «волчья стрижка» (объемные у корней волосы с профилированными кончиками, которые создают эффект нерасчесанных волос, — прим. «Ленты.ру»). Кроме того, в список вошли косы различной длины с множеством аксессуаров и челка-занавеска, а также колор-блокинг — техника, при которой участок головы окрашивается в контрастный оттенок и выделялся на фоне остального полотна волос.

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При этом эксперт отдельно отметила «пузырьковую косу», которая состоит из разделенных резинкой локонов, напоминающих пузыри. Подобную прическу предпочитает модель Джиджи Хадид. Помимо этого, в подборку вошли «детские пучки» и цветная челка. Кроме того, любую вышеперечисленную прическу можно дополнить заколками в форме бабочек и цветов, заключила автор материала.

Ранее в апреле модные редакторы Allure и профессиональные стилисты перечислили лучшие окрашивания волос на лето 2022 года. Так, в теплом сезоне, будут актуальны пряди ярких цветов, четыре вида блонда, «жгучий красный», «дорогая брюнетка» и колор-блокинг.

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Мария Винар
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