Фанатка пирсинга описала новый прокол фразой «я жалею о нем каждую ночь»

The Sun: девушка сделала пирсинг в хряще правого уха и пожалела об этом

Пользовательница сети из США с пирсингом по всему телу рассказала о единственном новом проколе, который доставляет ей болезненные ощущения. На размещенный в TikTok ролик обратило внимание The Sun.

На кадрах видео девушка с никнеймом a23ks продемонстрировала воспаленный хрящ правого уха с подписью «и так каждый раз», дополнив текст плачущими эмоджи. «Эта боль невыносима. У меня куча пирсинга, но об этом я сожалею каждую ночь. Я знаю, что другие чувствуют то же самое», — описала свои эмоции пользовательница соцсети. В материале отмечается, что для заживления хеликс-пирсинга — любого прокола верхнего хряща уха — может потребоваться до шести месяцев.

Многие пользователи TikTok поддержали фанатку пирсинга и заявили, что тоже сталкивались с непрекращающейся болью от прокола в хряще. «Мой прокол заживал почти четыре года и до сих пор болит, когда я на нем сплю», «Та же проблема, причем в нем постоянно путаются волосы», «Оно того стоит, но так много боли», «Пришлось вынуть свой, вы меня напугали», — писали они.

Несмотря на произошедшее, героиня материала не собирается отказываться от своего увлечения и планирует делать новые проколы на теле.

В марте английский мастер пирсинга и владелец салона Metal Morphosis Бен Харрис раскрыл самые странные случаи, которые произошли с клиентами его студии за последние 30 лет практики. По его словам, за длительный срок работы у него и сотрудников накопилось немало необычных историй о посетителях. Так, например, один из гостей попросил отдать ему используемую на сеансе иглу, поскольку боялся, что его могут клонировать, а другой — признался, что протирает место прокола собственной мочой.

