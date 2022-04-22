В России рост инфляции в развитых странах объяснили безответственностью

Глава Минфина Силуанов заявил, что санкции обостряют проблемы бедности в мире

Разгон инфляции в большинстве развитых стран объясняется безответственностью финансовых властей. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС. Он подчеркнул, что от таких действий страдает весь мир, а наиболее уязвимы — страны с невысоким уровнем дохода.

В Минфине указывают, что антироссийские санкции только усугубляют ситуацию. «Динамика ускоренного энергоперехода также подгоняет цены на энергоресурсы. Все это обостряет проблемы бедности, продовольственной безопасности, доступности энергии», — подчеркивают в министерстве.

Медианный прогноз российского Центробанка по инфляции на 2022 год составляет 22 процента, причем по сравнению с мартовским опросом он вырос на 2 процентных пункта. На 2023 год ожидается показатель 7,6 процента (незначительное снижение по сравнению с мартовским опросом), на 2024-й прогнозируется 5 процентов (незначительный рост по сравнению с прежней оценкой).

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что пока западные санкции сказались только на финансовом рынке. Во втором и третьем кварталах 2022 года ограничения начнут влиять уже на реальные сектора экономики. Основные проблемы, по словам Набиуллиной, будут связаны с ограничениями на импорт и логистикой внешней торговли. Грядущую ситуацию в российской экономике глава ЦБ назвала «периодом структурной трансформации».