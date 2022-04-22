Учителя отстранили от работы из-за напугавшей детей внешности

Daily Star: учителя Сильвена Хелена отстранили от работы из-за тату по всему телу

Учителя Сильвена Хелена из Великобритании, который преподавал более 10 лет, отстранили от деятельности из-за напугавшей детей внешности. Об этом сообщает издание Daily Star.

Так, мужчине запретили работать с учениками моложе шести лет. Причиной тому стала жалоба родителей на то, что их трехлетнему сыну приснился кошмар с участием педагога. «Ребенок рассказал об увиденном во сне своей матери, и она написала письмо моему руководству, в котором высказала недовольство по поводу моей внешности», — прокомментировал ситуацию герой материала.

Хелен пояснил, что в совокупности провел в тату-салоне не менее 460 часов, и теперь его тело, включая язык и зрачки, полностью покрыто татуировками. Несмотря на это, мужчина продолжает преподавать школьникам старше шести лет и утверждает, что его внешний вид благотворно влияет на учеников. «Дети из моих классов учатся терпимости к другим. Когда они станут взрослыми, то будут менее склонны к расизму или гомофобии, а также не будут смотреть на инвалидов, как на циркачей», — заключил преподаватель.

Ранее в апреле мастер Сорен Лоренсон из США перечислил самые болезненные места для нанесения татуировок. Специалист, на теле которого нанесено более 200 тату, назвал живот, ребра и линию челюсти наиболее уязвимыми участками. По его словам, воздействие вибраций от иглы во время процесса создания рисунка гораздо сильнее чувствуется на частях тела, где кости и сухожилия располагаются ближе к поверхности кожи, что усиливает болевые ощущения.