Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Названы три идеальных для выращивания в российском климате сорта клубники

Садовод Жашкова: старонемецкие сорта клубники дадут отличный урожай на российской даче

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Садовод, член клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова назвала три сорта клубники, которые идеально подойдут для выращивания в условиях российского климата. Ее слова передает онлайн-издание «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, клубника — растение теплолюбивое и солнцелюбивое, потому не все сорта хорошо приживутся и дадут хороший урожай на российских дачах. Жашкова сказала, что отлично адаптирован под условия наших широт старонемецкий сорт «Мице Шиндлер». Он отличается прекрасными вкусовыми характеристиками и морозоустойчивый, так что легко перенесет перепады температур и российскую зиму.

Материалы по теме:
Дачный ответ Как фотографии российской глубинки покорили мир
Дачный ответКак фотографии российской глубинки покорили мир
20 февраля 2020
У кого больше. В Россию пришли гигантские тыквы. Кто их выращивает и как эти люди со страстью бьются за рекорды?
У кого больше.В Россию пришли гигантские тыквы. Кто их выращивает и как эти люди со страстью бьются за рекорды?
14 апреля 2022

Также садовод рекомендовала присмотреться к клубнике «Фестивальная», которую вывели отечественные селекционеры. Это гибрид земляники и клубники, потому неприхотлив, быстро растет, а его ягоды обладают необычным вкусом. И последний сорт, который хорошо себя чувствует на грядках российских дачников, — клубника «Ананас». Ее продолговатые ягоды очень сладкие и чем-то напоминают вкус тропических фруктов.

Ранее садовод Дейзи Пейн поделилась экономным лайфхаком, как избавиться от сорняков без прополки. Вместо физического труда и использования пестицидов она предложила накрывать грядки картоном.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Российские военные взяли под контроль арсенал ВСУ с тоннами боеприпасов
На Android-смартфонах запретят записывать звонки
Белоруссия прекратила подачу электроэнергии на объекты Чернобыльской АЭС
Мужчина с внешностью Кена превратился в «живую Барби» и показал тело без одежды
Российский полицейский стал членом АУЕ и снабжал заключенных телефонами
Туристы на Багамах закормили экзотических животных сладким и взволновали ученых
Древние костры оказались центром зарождения искусства
Мальчик спрятался от оползня в холодильник, провел в нем 20 часов и выжил
«Тинькофф банк» решил сменить бренд
Мадонна решила избавиться от бывшего особняка The Weeknd
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.