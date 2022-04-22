Названы три идеальных для выращивания в российском климате сорта клубники

Садовод Жашкова: старонемецкие сорта клубники дадут отличный урожай на российской даче

Садовод, член клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова назвала три сорта клубники, которые идеально подойдут для выращивания в условиях российского климата. Ее слова передает онлайн-издание «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, клубника — растение теплолюбивое и солнцелюбивое, потому не все сорта хорошо приживутся и дадут хороший урожай на российских дачах. Жашкова сказала, что отлично адаптирован под условия наших широт старонемецкий сорт «Мице Шиндлер». Он отличается прекрасными вкусовыми характеристиками и морозоустойчивый, так что легко перенесет перепады температур и российскую зиму.

Также садовод рекомендовала присмотреться к клубнике «Фестивальная», которую вывели отечественные селекционеры. Это гибрид земляники и клубники, потому неприхотлив, быстро растет, а его ягоды обладают необычным вкусом. И последний сорт, который хорошо себя чувствует на грядках российских дачников, — клубника «Ананас». Ее продолговатые ягоды очень сладкие и чем-то напоминают вкус тропических фруктов.

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