Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совфеде рассказали о борьбе Запада и Киева против Медведчука

Сенатор Косачев заявил, что Запад помогает Киеву в борьбе против оппозиционера Медведчука

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Киев ведет борьбу против украинской оппозиции в целом и Виктора Медведчука в частности при поддержке со стороны Запада. С таким заявлением выступил член Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, подспорьем в этой борьбе является внушенное киевским властям Западом ощущение «вседозволенности и всепрощенчества», которое появилось во время и после событий на майдане Незалежности. Косачев подчеркнул, что это ощущение — лишь иллюзия.

«Не оставлять Киеву перспективы утверждения тоталитарного строя, противоположного демократическому парламентаризму. Равно как и иллюзий вседозволенности и всепрощенчества (...), коими он продолжает защищать власть от оппозиции в этой стране и до сих пор», — описал свои цели сенатор.

Косачев отметил, что уже подал запрос в Межпарламентский союз с призывом к международной организации расследовать действия Киева против депутата Медведчука.

Парламентарий был отправлен судом под домашний арест на время расследования по делу о госизмене, фигурантом которого он является. Вскоре после начала российской спецоперации украинские власти объявили, что политик сбежал из-под домашнего ареста. Позже он был задержан СБУ при попытке покинуть территорию Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов рассмотреть вопрос обмена Медведчука на остающихся в плену военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Россия раскрыла весь состав СБУ по Херсонской области
Основательница WTA выступила против отстранения россиян от Уимблдона
Сделки с недвижимостью в Москве начнут оформлять быстрее
Диетолог посоветовала женщинам отказаться от четырех вредных пищевых добавок
Россиянам напомнили об обновленных правилах въезда в Турцию
ФСБ предотвратила теракт украинских диверсантов
Понарошку раскрыла местонахождение Ивана Урганта
Ранее судимый за разбой россиянин скончался в отделе полиции после задержания
Макрон заявил об отсутствии дискуссий об эмбарго на российский газ
Украина отказалась открывать гуманитарные коридоры 22 апреля
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.