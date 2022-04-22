В Нальчике провели акцию «Сдать кровь и спасти жизнь»

Акцию «Сдать кровь и спасти жизнь» провели 22 апреля в Нальчике

Акцию «Сдать кровь и спасти жизнь» провели 22 апреля на площади Абхазии в Нальчике. Соответствующую информацию публикует местный портал «Вести КБР».

Согласно материалу, мобильная станция переливания крови работала для всех желающих в городе с 9 утра до 16 часов дня. Отмечается, что в рамках акции к машине приходили врачи, общественники и волонтеры. Всего к медикам обратились 220 жителей республики. Участником мероприятия стал и почетный донор России Чарим Далелов, который сдает кровь четыре раза в год.

Известно, что акцию провели с подачи регионального министерства здравоохранения в честь Национального дня донора, который отмечают в России 20 апреля. Организаторы уточнили, что желающие могут сдать кровь и в любые другие дни на Станции переливания крови в Нальчике.

В марте в Кабардино-Балкарии стартовала всероссийская акция «Неделя детской и юношеской книги». Во время акции юные читатели городских и районных библиотек смогут посетить выставки, мастер-классы, творческие встречи, а также принять участие в интерактивных играх и викторинах.