Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Нальчике провели акцию «Сдать кровь и спасти жизнь»

Акцию «Сдать кровь и спасти жизнь» провели 22 апреля в Нальчике

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Акцию «Сдать кровь и спасти жизнь» провели 22 апреля на площади Абхазии в Нальчике. Соответствующую информацию публикует местный портал «Вести КБР».

Согласно материалу, мобильная станция переливания крови работала для всех желающих в городе с 9 утра до 16 часов дня. Отмечается, что в рамках акции к машине приходили врачи, общественники и волонтеры. Всего к медикам обратились 220 жителей республики. Участником мероприятия стал и почетный донор России Чарим Далелов, который сдает кровь четыре раза в год.

Известно, что акцию провели с подачи регионального министерства здравоохранения в честь Национального дня донора, который отмечают в России 20 апреля. Организаторы уточнили, что желающие могут сдать кровь и в любые другие дни на Станции переливания крови в Нальчике.

В марте в Кабардино-Балкарии стартовала всероссийская акция «Неделя детской и юношеской книги». Во время акции юные читатели городских и районных библиотек смогут посетить выставки, мастер-классы, творческие встречи, а также принять участие в интерактивных играх и викторинах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Российские военные взяли под контроль арсенал ВСУ с тоннами боеприпасов
На Android-смартфонах запретят записывать звонки
Белоруссия прекратила подачу электроэнергии на объекты Чернобыльской АЭС
Мужчина с внешностью Кена превратился в «живую Барби» и показал тело без одежды
Российский полицейский стал членом АУЕ и снабжал заключенных телефонами
Туристы на Багамах закормили экзотических животных сладким и взволновали ученых
Древние костры оказались центром зарождения искусства
Мальчик спрятался от оползня в холодильник, провел в нем 20 часов и выжил
«Тинькофф банк» решил сменить бренд
Мадонна решила избавиться от бывшего особняка The Weeknd
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.