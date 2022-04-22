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Спорт

Российский фигурист рассказал о заработанных за карьеру 1,3 тысячи рублей

Российский фигурист Куница заявил, что заработал за карьеру в юниорах 1,3 тысячи рублей

Фото: личные соцсети Георгия Куницы

Российский фигурист Георгий Куница рассказал, сколько заработал за пять лет карьеры в юниорском спорте. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен заявил, что за время, проведенное в юниорах, получил 1,3 тысячи рублей. «Понятно, мама помогает, за что я ей благодарен. Но всю жизнь у нее на шее не будешь сидеть. Поэтому в выходные начал подкатывать детей, за счет этого в том числе живу», — сказал 19-летний Куница.

До 2020 года фигурист тренировался как одиночник в группе тренера Этери Тутберидзе. Под ее руководством он стал пятым в Финале Кубка России и четвертым на первенстве страны. В данный момент Куница занимается парным катанием.

4 апреля российская биатлонистка Маргарита Васильева рассказала, что завершила карьеру из-за зарплаты в 27 тысяч рублей. Она обратила внимание, что не могла обеспечить финансово свою жизнь и жизнь сына.

Анастасия Борисова
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