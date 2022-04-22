Лидеры Южной Кореи и КНДР обменялись личными письмами

Лидеры Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын обменялись письмами в знак доверия

Лидеры Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын обменялись личными письмами в знак доверия. Об этом пишет РБК со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По информации агентства, 20 апреля южнокорейский президент отправил письмо Ким Чен Ыну, а тот на следующий день отослал ответное. В КНДР назвали обмен письмами «признаком глубокого доверия» и понадеялись на улучшение взаимоотношений Севера и Юга. Сообщается, что в своем письме Мун Чжэ Ин выразил желание, чтобы Южная Корея и КНДР сделали совместные заявления о создании «основы» для воссоединения даже после его ухода с поста. Ким Чен Ын в ответ высоко оценил «муки и усилия», которые Мун приложил для «великого дела нации».

Ранее заместитель директора отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии КНДР и сестра лидера страны Ким Е Чжон заявила, что Северная Корея не станет первой нападать на Южную, но применит ядерное оружие, если Сеул пойдет на «военную конфронтацию».