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Марсоход НАСА заснял солнечное затмение с Фобосом

Марсоход НАСА Perseverance заснял мельчайшие детали солнечного затмения с Фобосом

Кадр: видео NASA Jet Propulsion Laboratory / YouTube

Марсоход НАСА Perseverance заснял солнечное затмение со спутником Фобосом. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Астрономическое явление произошло 2 апреля и длилось чуть более 40 секунд, это меньше, чем затмение с участием земной Луны. Зафиксировать затмение удалось на камеру Mastcam-Z, которая использует специальные фотофильтры, чтобы уменьшить интенсивность поступающего в объектив света. Благодаря этому стало возможно разглядеть мельчайшие детали: от хребтов и выпуклостей ландшафта Фобоса до солнечных пятен.

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Как отмечают ученые, эти наблюдения позволят лучше изучить орбиту спутника и то, как ее гравитация притягивает поверхность Марса, влияя на формирование коры и мантии планеты.

В апреле 2022 года специалисты из Австралийского национального университета предложили гипотезу, согласно которой причиной регулярных марсотрясений в определенных регионах Марса является вулканическая активность.

Елена Апазиди
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