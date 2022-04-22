Диетолог назвала продукт для быстрого похудения

Диетолог Д'Анджело рассказала, что шпинат помогает быстро избавиться от лишнего веса

Диетолог Кортни Д'Анджело в интервью для ETNT рассказала о существовании продукта, который помогает избавиться от лишних килограммов и жировых отложений в проблемных местах.

Она отметила, что избавиться от жира не получится только при помощи одного чудодейственного продукта, но это возможно, если начать с небольших коррективов в рационе. Д'Анджело, утверждает, что диета, в которой преобладают овощи, поможет быстро похудеть, и назвала шпинат особенно эффективным продуктом.

«Лучший овощ, который поможет вам достичь целей по снижению веса и уменьшить жир на животе, — это шпинат! — однозначно заявила диетолог. — Шпинат насыщен питательными веществами, что делает его очень питательным и полезным для вашего организма. Он богат витаминами, минералами и антиоксидантами — все они связаны с уменьшением жира на животе».

Кроме того, за счет низкой калорийности и высокого содержания клетчатки этот овощ предотвратит переедание и позволит чувствовать себя более сытым. Среди прочих полезных свойств шпината, которые выделила диетолог, — высокое содержание белка. «Наконец, шпинат также содержит белок, который помогает вам сжигать жир, наращивать мышечную массу и чувствовать себя сытым», — рассказала Д’Анджело.

«Чтобы получить максимальное количество белка, некоторые рекомендуют есть шпинат приготовленным, так как одна чашка приготовленного шпината равна примерно пяти граммам белка, а одна чашка сырого шпината содержит менее одного!» — дополнили слова диетолога авторы портала ETNT.

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