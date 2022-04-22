Николас Кейдж обвинил Илона Маска в своей неудачной попытке построить киностудию

Актер Николас Кейдж заявил, что Илон Маск помешал ему открыть киностудию в США

Американский актер Николас Кейдж обвинил главу Tesla Илона Маска в своей неудачной попытке построить киностудию в США. Выпуск шоу Jimmy Kimmel Live! с его участием был опубликован на YouTube.

Артист заявил, что хотел открыть киностудию в Лас-Вегасе и даже сумел договориться с местными властями, которые пообещали выделить 80 миллионов долларов на реализацию этой идеи. Однако планам Кейджа помешал предприниматель, который в тот момент приехал в город и убедил власти вложить деньги в его компанию Tesla.

Таким образом актеру не предоставили финансирование студии. Он отметил, что тогда у него «почти все получилось».

Ранее Николас Кейдж, исполнивший главную роль в серии фильмов «Сокровище нации», объяснил, почему студия Disney так и не сняла третью картину франшизы. Артист связал отсутствие продолжения с неубедительными результатами нескольких кинолент с его участием.

«Телефон перестал звонить. Я такой: "Что вы имеете в виду, когда говорите, что мы не снимаем "Сокровище нации 3"? Прошло 14 лет. Почему нет? Что ж, "Ученик чародея" не сработал, на "Призрачный гонщик" не продали нужное количество билетов, а "Сумасшедшая езда" просто прошла незамеченной», — рассказал Кейдж. При этом он признался, что ему нравится сниматься в малобюджетных проектах.