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Власти России остались недовольны мусорной реформой

Вице-премьер Абрамченко заявила, что цифры реализации мусорной реформы не впечатляют

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В регионах России в рамках мусорной реформы ввели новые мощности по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО). Однако власти остались недовольны промежуточными показателями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.

В стране запланировали сортировать весь накапливающийся мусор и в два раза снизить объем захоронения к 2030 году. Власти подсчитали, что на данный момент в стране функционирует четвертая часть мощностей по обработке отходов. «На сегодняшний день цифры реализации реформы в субъектах не впечатляют. Всего в регионах введено новых мощностей по обработке ТКО — 15,5 миллиона тонн, а утилизации — 4,6 миллиона тонн», — заявила Абрамченко.

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Вице-премьер поручила Российскому экологическому оператору (РЭО) и региональным властям взять реализацию реформы под личный контроль. Вместе с Минприроды они также должны будут подготовить предложения по поддержке инвесторов в сфере обращения с мусором.

Среди лидеров реализации мусорной реформы Абрамченко назвала некоторые регионы страны. В списке оказались Астраханская, Калининградская, Курская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, Сахалинская, Тульская, и Тюменская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ и Ярославская область.

Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Москвы Вячеслав Торсуно дал оценку эффективности мусорной реформы в январе 2022 года. По его словам, новая система обращения с ТКО работала без сбоев.

Нина Ташевская
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