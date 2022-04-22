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Netflix отказался от фильма с Уиллом Смитом в главной роли

Netflix отказался от разработки сиквела боевика «Яркость» с Уиллом Смитом в главной роли
Уилл Смит

Уилл Смит . Фото: Brian Snyder / Reuters

Стриминговый сервис Netflix отказался от разработки сиквела боевика «Яркость» с Уиллом Смитом в главной роли. Об этом сообщил репортер Bloomberg Лукас Шоу в своем Twitter-аккаунте.

Также Bloomberg сообщило, что издание National Geographic приостановило проект со Смитом. Актер должен был сняться в качестве ведущего в документальном цикле «От полюса до полюса», однако съемки перенесли на осень.

Ранее Американская киноакадемия запретила Смиту участвовать в своих мероприятиях на протяжении десяти лет, в том числе в церемонии вручения премии «Оскар».

В ночь на 28 марта актер Уилл Смит удостоился награды за лучшую мужскую роль на 94-й церемонии вручения премии «Оскар», однако одним из главных событий вечера стало не награждение артиста, а оскорбления в адрес ведущего торжественного события Криса Рока, а также удар ему в лицо. Актер не смог не отреагировать на шутку комика в адрес своей жены, касающуюся ее волос (Джада Пинкетт-Смит страдает заболеванием, из-за которого теряет волосы).

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Марина Совина
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