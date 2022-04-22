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В России предложили утвердить классификацию новостроек

Депутат Госдумы Якубовский предложил создать в России стандарты классов жилья

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предложил утвердить в России стандарты классификации новостроек, чтобы исключить риск обмана покупателей жилья. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Якубовского.

Депутат обратился с предложением в Минстрой, «Дом.РФ» и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). По его словам, покупатели квартир в новостройках жалуются, что в рекламе указывается одна категорию жилья, а по факту оно может соответствовать другому классу. Иногда, приобретая элитное жилье, будущие собственники могут получить стандартный объект, но по большей цене.

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На данный момент класс новостройки определяется девелопером проекта. По словам Якубовского, необходимо прописать четкие параметры для каждого класса. Стандарты дадут покупателям понимание того, какую квартиру они приобретают, а также повысят качество объектов и пресекут недобросовестную конкуренцию между девелоперами.

«Стандарт поможет покупателю на стадии выбора определить для себя уровень качества и соответствия объекта определенному классу. Клиент получит ориентиры и понимание, сможет определить для себя главные и второстепенные факторы выбора жилья», — пояснили в отделе архитектурного бюро Blank Architects.

Ранее в агентстве «Бон Тон» выяснили, что в старых границах Москвы по итогам марта 2022 года незначительно снизились цены на квартиры комфорт-класса в новостройках. Средняя цена квартир в городе за март уменьшилась на 2,3 процента, до 12,8 миллиона рублей.

Нина Ташевская
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