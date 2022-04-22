В России предложили утвердить классификацию новостроек

Депутат Госдумы Якубовский предложил создать в России стандарты классов жилья

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предложил утвердить в России стандарты классификации новостроек, чтобы исключить риск обмана покупателей жилья. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Якубовского.

Депутат обратился с предложением в Минстрой, «Дом.РФ» и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). По его словам, покупатели квартир в новостройках жалуются, что в рекламе указывается одна категорию жилья, а по факту оно может соответствовать другому классу. Иногда, приобретая элитное жилье, будущие собственники могут получить стандартный объект, но по большей цене.

На данный момент класс новостройки определяется девелопером проекта. По словам Якубовского, необходимо прописать четкие параметры для каждого класса. Стандарты дадут покупателям понимание того, какую квартиру они приобретают, а также повысят качество объектов и пресекут недобросовестную конкуренцию между девелоперами.

«Стандарт поможет покупателю на стадии выбора определить для себя уровень качества и соответствия объекта определенному классу. Клиент получит ориентиры и понимание, сможет определить для себя главные и второстепенные факторы выбора жилья», — пояснили в отделе архитектурного бюро Blank Architects.

Ранее в агентстве «Бон Тон» выяснили, что в старых границах Москвы по итогам марта 2022 года незначительно снизились цены на квартиры комфорт-класса в новостройках. Средняя цена квартир в городе за март уменьшилась на 2,3 процента, до 12,8 миллиона рублей.