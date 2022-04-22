Рухнувший в российском регионе гидроузел сняли на видео

На Кубани местные жители сняли на видео последствия обрушения гидроузла

В Краснодарском крае обрушился гидроузел, использовавшийся также для проезда по нему автотранспорта. Кадры последствий произошедшего в пятницу, 22 апреля, предоставили «Ленте.ру» очевидцы.

На видеоролике местный житель комментирует инцидент фразами «Все, приехали. Ехать больше некуда».

Само сооружение при этом частично находится в воде. Очевидцы добавляют, что, по всей видимости, проезд по узлу будет закрыт ближайшие 20 лет.

«Федоровский гидроузел. Пришел ему *****», — резюмирует один из них.

Знакомый с ситуацией собеседник «Ленты.ру» сообщил, что на видео запечатлен Федоровский гидроузел. Построенный чуть менее века назад, он контролирует уровень воды в реке Кубань, обеспечивая ею расположенные поблизости рисовые поля.

По его словам, на Федоровский гидроузел завязано водоснабжение трех районов, дающих суммарно практически 80 процентов кубанского урожая риса общим объемом примерно миллион тонн.

«То есть из-за этой аварии под угрозой урожай в 800 тысяч тонн», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Что касается причин обрушения, то местные жители рассказывают, что оно могло произойти из-за некачественного ремонта.

«Один совершенно неквалифицированный подрядчик ушел, второй тоже был без понимания, как строить мосты. В итоге что-то скверно сделали, и поползли опоры, что привело к тому, к чему это привело», — добавил собеседник.

Ранее СМИ опубликовали видеосъемку сгоревшего в Твери научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны (НИИ войск ВКО).