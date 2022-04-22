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Руины сгоревшего здания оборонного НИИ в Твери показали с воздуха

Последствия пожара в НИИ войск ВКО в Твери сняли на видео с квадрокоптера

Выгоревшее здание научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны (НИИ войск ВКО) в Твери сняли на видео с квадрокоптера. Кадры с воздуха публикует РЕН ТВ.

На показанных кадрах видно, что руины здания по-прежнему дымятся. Несколько пожарных машин проливают этажи НИИ. Также на видео попали обвалившиеся участки крыши. Пожарные продолжают разбирать образовавшиеся после пожара завалы.

Открытое горение было ликвидировано лишь к 22 апреля.

Пожар в оборонном НИИ в Твери начался днем 21 апреля. Власти города подтвердили гибель шести человек и сообщили о 27 пострадавших. Люди получили травмы, так как выпрыгивали из окон.

В экстренных службах полагают, что причиной возгорания могла стать аварийная работа электросети. По факту пожара и гибели людей возбуждено уголовное дело.

Валерий Розенберг
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