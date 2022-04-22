Рыбак случайно поймал за хвост редкую рыбу длиной 142 сантиметра

KY3: рыбак Трой Стаггс поймал в озере Озаркс редкого озерного осетра длиной 142 сантиметра

В США рыбак 47 минут вытаскивал из воды редкую рыбу длиной 142 сантиметра. Об этом сообщает KY3.

Трой Стаггс отправился на озеро Озаркс в штате Миссури, надеясь поймать крупного веслоноса. Однако на его удочку случайно попалась совсем другая рыба, считающаяся достаточно редкой для тех мест.

Когда рыбак вытащил улов в лодку, выяснилось, что это большой озерный осетр длиной 142 сантиметра и весом 22,6 килограмма. Более того, осетр попался ему не совсем обычным способом — леска намоталась на хвост рыбы. Стаггс взвесил и измерил добычу, а потом выпустил обратно в озеро.

Озерных осетров начали разводить в озерах Миссури в 1980-х годах, так как этот вид находится на грани исчезновения. С 2016 года рыбакам удалось поймать всего шесть представителей вида, причем ранее Стаггс уже становился одним из счастливчиков. Самые крупные озерные осетры вырастают до 2,2 метра в длину и весят более 100 килограммов. Этот вид является самым долгоживущим животным на территории Миссури — женские особи могут достигать возраста в 150 лет.

Ранее сообщалось, что рыбак в штате Миссисипи выловил огромного голубого сома и установил новый рекорд. Юджин Кронли считает, что пойманная им рыба может быть крупнейшим представителем своего вида, выловленным на леску.