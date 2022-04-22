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Врач перечислила отличия тромба от синяка

Врач-флеболог Амирана Демурова: звездочки и мелкие сосуды могут быть симптомом варикоза

Фото: Shutterstock

Врач-флеболог Амирана Демурова в беседе с изданием «Доктор Питер» перечислила отличия синяка от тромба. По ее словам, звездочки и мелкие сосуды могут быть опасным симптомом, поэтому не следует откладывать свой визит к специалисту.

Врач объяснила, что иногда симптомы варикоза принимают за гематомы, поэтому обязательно нужно обращать внимание на мелкие сосуды, из которых состоит синяк. Если они похожи на так называемые паучки или звездочки, то нужно срочно пройти обследование и уточнить диагноз.

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«Синяки нередко могут появляться на фоне приема антикоагулянтной терапии. Этого бояться не стоит. Лекарства стимулируют разжижение крови, увеличивая время кровотечения», — уточнила флеболог.

По ее словам, среди прочих основных симптомов, указывающих на образование тромба, могут быть отек или покраснение конечностей, пульсирующая боль, одышка, боль в груди, кашель, особенно с кровью, сильная усталость, ощущение холода.

Ранее врач Джагдиш Хубчандани назвал признаками ишемической болезни сердца боль в груди, одышку и изжогу. Он призвал обязательно своевременно обращаться за медицинской помощью, чтобы сохранить здоровье и жизнь.

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Юлия Кальницкая
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