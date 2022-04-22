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Полицейские нашли 20 канистр мефедрона в гараже россиянина

В Подольске полицейские изъяли 14 килограммов мефедрона из подпольной нарколаборатории

Фото: МВД Медиа / RuTube

В Подольске полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию, которую россиянин организовал в арендованном гаражном боксе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Московской области.

В гараже у 42-летнего мужчины изъяли шесть пластиковых ведер и 20 канистр с прозрачной жидкостью и кристаллообразным веществом, противогазы, весы, стеклянные сосуды, фильтры, компрессор и спецодежду.

Экспертиза показала, что изъятый наркотик — мефедрон массой более 14 килограммов.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 УК РФ («Приготовление к незаконному сбыту наркотиков»). Злоумышленника заключили под стражу. Он признался, что собирался продать товар через тайники-закладки.

Ранее подпольную лабораторию по производству мефедрона ликвидировали в Севастополе. Сотрудники ФСБ изъяли свыше двух килограммов вещества, пять 20-литровых канистр с необходимыми для производства зелья ингредиентами, лабораторное оборудование.

Кроме того, были найдены десятки расфасованных и готовых к продаже доз кокаина, экстази и марихуаны.

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Мария Рубникович
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