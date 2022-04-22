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Мединский провел переговоры с Киевом

Помощник Путина Мединский провел ряд переговоров с главой делегации Украины Арахамией

Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Несколько длительных разговоров между главами российской и украинской делегаций прошли в пятницу, 22 апреля. Это подтвердил помощник президента России Владимир Мединский в Telegram.

«Подтверждаю», — подчеркнул Мединский.

Главой украинской делегации на переговорах выступает Давид Арахамия.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры с Украиной застопорились. Ежедневные заявления украинских властей, в частности президента Владимира Зеленского, наводят на мысль, «что им эти переговоры совсем не нужны, что они смирились со своей судьбой», добавил глава МИД.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. В конце февраля между делегациями Москвы и Киева начались переговоры. Очные встречи состоялись в Белоруссии и Турции.

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Сергей Истомин
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