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Польша захотела расторгнуть действующие контракты на поставку российской нефти

Власти Польши захотели расторгнуть контракты на поставку российской нефти

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Власти Польши намерены расторгнуть ранее заключенные контракты на поставку нефти из России, сказал представитель правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский в эфире радиостанции Wnet.

По его данным, НПЗ в Гданьске и Плоцке перерабатывают 26-27 миллионов тонн нефти в год, из которых около 60 процентов — это сырье, поступающее из России. Наимский признал, что польские НПЗ, отказавшись от действующих и будущих контрактов на российскую нефть, понесут убытки, поскольку цена вырастет. Ранее правительство страны заявило, что хочет полностью отказаться от российских энергоносителей до конца этого года.

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Любой, кто добывает сырую нефть, может быть источником поставок для Польши, добавил Наимский. Ранее польская нефтеперерабатывающая компания Orlen начал постепенно отказываться от российской нефти. Ее доля на заводах снижена до 30 процентов.

Также Orlen уже несколько недель не закупает российскую нефть для своего НПЗ в Литве. В начале февраля польская PGNiG подтверждала, что откажется от нового долгосрочного контракта с «Газпромом» после того, как истечет нынешний.

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Платон Щукин
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