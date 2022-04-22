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Еще одна европейская пляжная страна смягчила ковидные ограничения для туристов

Минздрав Португалии: с 22 апреля в стране отменяется часть коронавирусных ограничений

Фото: Georgy Trofimov / Unsplash

Правительство еще одной европейской страны, Португалии, решило отменить часть действующих ковидных ограничений на въезд для иностранных туристов. Об этом пишет The Sun со ссылкой на заявление Минздрава республики.

По словам министра здравоохранения Португалии Марты Темидо, решение о смягчении коронавирусных мер связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации в республике.

Согласно новым правилам, с 22 апреля приезжающие в пляжную страну путешественники больше не обязаны заранее заполнять декларацию здоровья и носить защитные маски в закрытых помещениях.

Теперь невакцинированным отдыхающим достаточно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа до вылета, а также медицинскую страховку, покрывающую расходы на лечение в случае заражения COVID-19.

Ранее в апреле эксперты туристической отрасли назвали туристам самые красивые пляжи Европы. Лидером рейтинга 2022 года стал пляж Porto Santo Golden Beach, расположенный на живописном острове Мадейра в Португалии. По словам путешественников, место идеально подходит для любителей уединенного отдыха.

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Валентина Процкова
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