Россиянин дважды переехал пенсионерку, посадил ее в машину и увез

Житель Челябинской области дважды переехал пожилую женщину, посадил ее в авто и увез

Житель Озерска Челябинской области наехал на пожилую женщину и скрылся с места аварии, при этом пострадавшую он забрал с собой. Видео инцидента появилось в Telegram-канале «ЧП регион 74».

На опубликованных кадрах видно, как автомобилист сдает назад и не замечает наезда на пенсионерку, после чего пытается продолжить движение и еще раз переезжает пострадавшую. Затем он подает ей руку и помогает встать. На этом видео обрывается.

По сообщению РЕН ТВ, после наезда водитель отвез женщину не в травмпункт, а к ней домой. В итоге пенсионерке пришлось самой вызывать скорую помощь. Телеканал отмечает, что водителя нашли и лишили прав за оставление места ДТП. О состоянии пострадавшей не сообщается.

Ранее стало изветно об аналогичном инциденте в Татарстане. Там 64-летний водитель якобы перепутал стоящую сзади его машины пенсионерку с сугробом и также дважды переехал ее.