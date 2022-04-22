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Россиянин дважды переехал пенсионерку, посадил ее в машину и увез

Житель Челябинской области дважды переехал пожилую женщину, посадил ее в авто и увез

Житель Озерска Челябинской области наехал на пожилую женщину и скрылся с места аварии, при этом пострадавшую он забрал с собой. Видео инцидента появилось в Telegram-канале «ЧП регион 74».

На опубликованных кадрах видно, как автомобилист сдает назад и не замечает наезда на пенсионерку, после чего пытается продолжить движение и еще раз переезжает пострадавшую. Затем он подает ей руку и помогает встать. На этом видео обрывается.

По сообщению РЕН ТВ, после наезда водитель отвез женщину не в травмпункт, а к ней домой. В итоге пенсионерке пришлось самой вызывать скорую помощь. Телеканал отмечает, что водителя нашли и лишили прав за оставление места ДТП. О состоянии пострадавшей не сообщается.

Ранее стало изветно об аналогичном инциденте в Татарстане. Там 64-летний водитель якобы перепутал стоящую сзади его машины пенсионерку с сугробом и также дважды переехал ее.

Валерий Розенберг
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