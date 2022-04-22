Состоялся разговор Путина и главы Евросовета о ситуации на Украине

Президент России Путин обсудил с председателем Евросовета Мишелем спецоперацию на Украине

Президент России Владимир Путин обсудил с председателем Евросовета Шарлем Мишелем ход российской специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Состоялся продолжительный телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Подробно обсуждено развитие ситуации на Украине», — говорится в сообщении.

В ходе интервью глава Евросовета попросил президента России открыть в зоне проведения спецоперации гуманитарные коридоры из Мариуполя и других украинских городов к православной Пасхе. В ответ Путин отметил, что российская сторона ежедневно открывает гуманитарные коридоры для мирных жителей в ходе мер по защите гражданского населения.

Путин назвал условия прямого контакта с Зеленским

Российский президент заявил Мишелю, что возможность прямого контакта с украинским коллегой Владимиром Зеленским будет зависеть от результатов ведущихся переговоров между Россией и Украиной. Было отмечено, что в ходе переговорного процесса Киев «проявляет непоследовательность и не готов искать взаимоприемлемые решения».

Также Путин рассказал про гарантии жизни и достойного обращения для военнослужащих ВСУ, боевиков нацбатальонов и иностранных наемников, которые сложат оружие и откажутся принимать участие в военных действиях, в том числе и на «Азовстали».