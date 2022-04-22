В Госдуме предложили ограничить работу продуктовых гипермаркетов в выходной

Депутат Госдумы Матвейчев предложил ограничить работу продуктовых гипермаркетов в выходной

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям. Соответствующее письмо он направил главе Минпромторга Денису Мантурову, сообщает RT.

Парламентарий объяснил, что такая мера призвана создать стимул для развития фермерских рынков, магазинов шаговой доступности, а также подсобных фермерских хозяйств. По его утверждению, деятельность нынешних продуктовых ярмарок либо сводится к разновидности «экологическая еда», либо носит ограниченный и локальный характер.

4 апреля глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с инициативой ограничить для торговых сетей максимальную наценку на фермерские продукты на уровне 15 процентов. Это необходимо, чтобы обеспечить адекватные цены и избежать стремительного их роста, объяснил он.

Ранее эксперты описали стратегии россиян, которых они стали придерживаться на фоне волатильности курса рубля и санкционного давления. Они провели анализ потребительского поведения россиян после введения жестких западных санкций и разделили граждан на пять групп: «аскеты», «инвесторы», «стратеги», «паникеры» и «рационалисты». Исследование также показало, что в начале апреля россияне больше тратились на продукты питания, лекарства, различные непродовольственные товары.