В Минобороны отчитались о 1285 ударах по объектам ВСУ

В Минобороны рассказали о 1285 ракетных и артиллерийских ударах по объектам ВСУ

Российская армия нанесла 1285 ракетных и артиллерийских ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, большая часть ударов была нанесена по опорным пунктам и местам скопления живой силы ВСУ. Также ракетами и артиллерией были поражены украинские склады и штабы.

«В течение ночи выполнено 1285 огневых задач. Уничтожены: девять складов горючего, 37 пунктов управления. Нанесено поражение 1221-му опорному пункту, местам скопления живой силы и военной техники противника», — сообщил Конашенков.

Ранее Минобороны показало кадры брошенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) укрепленного района с оставленной техникой. В ведомстве заявили, что украинские войска не пожелали добровольно сложить оружие, после чего были выбиты с укрепленных позиций.