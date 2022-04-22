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В ЕС назвали последствие конфликта на Украине для всего мира

Боррель заявил, что после конфликта на Украине весь мир будет разобщен

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Globallookpress.com

После завершения конфликта на Украине мир станет еще более разобщенным. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью El Pais.

По словам дипломата, такое состояние дел приведет к экономическим потрясениям. В частности, продовольствие, предположил Боррель, станет новым оружием. «Зерно тоже превратится в разновидность оружия. Россия уже говорит: наше зерно — для наших друзей, тот, кто нам не друг, его не получит», — заявил Боррель.

Он также задумался о появлении нового биполярного мира, где на одной стороне будут Россия и Китай, а на другой — коллективный Запад. «А множество развивающихся стран будут склоняться то к одной стороне, то к другой, в зависимости от обстоятельств. Помните, как в годы холодной войны мы говорили о неприсоединившихся странах? Сейчас мы наблюдаем возникновение схожего феномена», — рассудил дипломат.

Ранее Боррель обвинил президента России Владимира Путина в отказе от переговоров с Украиной. Дипломат рассказал, что после недавних переговоров с Путиным канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что российский лидер не хочет «говорить о переговорах» и «готовит большое наступление на Донбассе». По словам Борреля, на этом фоне Евросоюз хочет поддержать Украину и помочь ей «защититься от агрессии».

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Николай Чигасов
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