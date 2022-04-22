В ЕС назвали последствие конфликта на Украине для всего мира

Боррель заявил, что после конфликта на Украине весь мир будет разобщен

После завершения конфликта на Украине мир станет еще более разобщенным. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью El Pais.

По словам дипломата, такое состояние дел приведет к экономическим потрясениям. В частности, продовольствие, предположил Боррель, станет новым оружием. «Зерно тоже превратится в разновидность оружия. Россия уже говорит: наше зерно — для наших друзей, тот, кто нам не друг, его не получит», — заявил Боррель.

Он также задумался о появлении нового биполярного мира, где на одной стороне будут Россия и Китай, а на другой — коллективный Запад. «А множество развивающихся стран будут склоняться то к одной стороне, то к другой, в зависимости от обстоятельств. Помните, как в годы холодной войны мы говорили о неприсоединившихся странах? Сейчас мы наблюдаем возникновение схожего феномена», — рассудил дипломат.

Ранее Боррель обвинил президента России Владимира Путина в отказе от переговоров с Украиной. Дипломат рассказал, что после недавних переговоров с Путиным канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что российский лидер не хочет «говорить о переговорах» и «готовит большое наступление на Донбассе». По словам Борреля, на этом фоне Евросоюз хочет поддержать Украину и помочь ей «защититься от агрессии».