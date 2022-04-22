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ЕС обвинил Путина в отказе от переговоров с Украиной

Боррель обвинил президента России Путина в отказе от переговоров с Украиной
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Janis Laizans / Reuters

Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель обвинил президента России Владимира Путина в отказе от переговоров с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат рассказал, что после недавних переговоров с Путиным канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что российский лидер не хочет «говорить о переговорах» и «готовит большое наступление на Донбассе». По словам Борреля, на этом фоне Евросоюз хочет поддержать Украину и помочь ей «защититься от агрессии».

Ранее Нехаммер раскрыл подробности о переговорах с Путиным и заявил, что в начале встречи политики говорила на немецком языке. Однако позже их общение происходило через синхронный перевод. По словам австрийского канцлера, беседа с президентом России была жесткой, открытой и прямой.

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Николай Чигасов
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