ЕС обвинил Путина в отказе от переговоров с Украиной

Боррель обвинил президента России Путина в отказе от переговоров с Украиной

Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель обвинил президента России Владимира Путина в отказе от переговоров с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат рассказал, что после недавних переговоров с Путиным канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что российский лидер не хочет «говорить о переговорах» и «готовит большое наступление на Донбассе». По словам Борреля, на этом фоне Евросоюз хочет поддержать Украину и помочь ей «защититься от агрессии».

Ранее Нехаммер раскрыл подробности о переговорах с Путиным и заявил, что в начале встречи политики говорила на немецком языке. Однако позже их общение происходило через синхронный перевод. По словам австрийского канцлера, беседа с президентом России была жесткой, открытой и прямой.